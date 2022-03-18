شكرا لقرائتكم خبر عن لأكثر من 10 ملايين مستفيد.. 5 خطوات لصرف المعاش على محفظة الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجاوز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها أكثر من 10 ملايين مواطن، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن للمنضمين الجدد لمنظومة المعاشات صرف المعاش من خلال المحفظة الإلكترونية للمحمول من خلال 5 خطوات وهي:

1- قم بالتوجه لأقرب فرع شركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول الخاص بك للقيام.

2- فتح محفظة إلكترونية في حالة عدم امتلاكك لمحفظة إلكترونية على الهاتف المحمول الخاص بك.

3- ملء نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحساب المحفظة الإلكترونية والتوقيع والحصول على أصل الطلب.

4- قم بالتوجه للمنطقة التأمينية التابع لها لتسليم أصل الطلب مع باقي الأوراق المطلوبة لصرف الكمعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك.

5- سيصلك رسالة نصية قصيرة لتأكيد تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك والتوجه لصرف المعاش من أي من القنوات المتاحة (فروع شركات المحمول، فروع مقدمي الخدمة مثل فوري وأمان، ماكينات الصراف الآلي).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.