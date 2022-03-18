شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية والصناعية" ترد على "المركزى للمحاسبات" حول موعد تشغيل مجمع العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المالية والصناعية المصرية، إنه صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 90 لعام 2021 بقيام شركة السويس لتصنيع الأسمدة بتشغيل مجمع المالية بالعين السخنة بتمويل تكلفة استكمال تركيب الوحدات بمبلغ في حدود 70 مليون جنيه، وتقوم العمالة الحالية المتواجدة بشركة السويس بتشغيل الوحدات لإنتاج سماد سوبر فوسفات أحادي بمجمع المالية وبتمام التشغيل، وسوف يبدأ الانتهاء من عملية إجراء تسجيل للأرض، ويعتبر شركة السويس لتصنيع الأسمدة لمجمع المالية ذا جدوى اقتصادي جيدة للشركة المالية والصناعية المصرية.

جاء ذلك في تقرير للشركة المالية والصناعية المصرية، ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، والذي طالب بضرورة دراسة جدوى تأجير لمشروع مجمع المالية بالعين السخنة، والذي بدأت الشركة منذ عام 2008، بالإنفاق عليه وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 188 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر عام 2021 دون وجود دراسة اقتصادية له، ولا توجد مدة محددة للانتهاء منه، ودون تسجيل الأرض باسم الشركة ما يعرضها لمخاطر السحب.

أضافت الشركة المالية والصناعية المصرية، أنه بالنسبة إلى بواقي مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بالمصنع والورش الإنتاجية بمصنع أسيوط، سيتم تقدير بواقي مستلزمات التشغيل وقطع الغيار والورش الإنتاجية بمصنع أسيوط وعمل المعالجات اللازمة، وبالنسبة إلى تقييم مخزون الأدوية (الصيدلية) في 31 ديسمبر، سيراعى ذلك مستقبلًا، حيث تقوم الشركة بإنشاء نظام محاسبي (ERB) لتحديد تكلفة الصرف وتقييم المخزون.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة المركزي للمحاسبات بضرورة إجراء الجرد والتصويب اللازم برد بواقي مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بالمصنع والورش الإنتاجية بمصنع أسيوط، مما له من أثر على زيادة تكلفة الإنتاج ويتصل بذلك تقييم مخزون الأدوية (الصيدلية) في 31 ديسمبر لعام 2021 البالغ قيمته نحو 1.3 مليون جنيه بسعر البيع رغم ارتفاعه عن سعر التكلفة بالمخالفة للفقرة رقم 9 من معيار المحاسبة المصري رقم 2 من المخزون.