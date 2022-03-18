شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى على رأسها "الشحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 16.6%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.6%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 2%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، كما ارتفع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.8%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 10726.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1894.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 2848.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.81% ليغلق عند مستوى 13167.08 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4465.55 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 404.8 مليار جنيه إلى 414.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.6 مليار جنيه إلى 121.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 522.4 مليار جنيه إلى 535.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%.