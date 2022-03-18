شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.9 بالمئة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب.

وسجل المؤشر القياسي أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2020 وسط تفاؤل حيال محادثات السلام الخاصة بالصراع في أوكرانيا الذي أحدث هزة بالأسواق العالمية.

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة بالفيديو اليوم حول غزو روسيا لأوكرانيا، وقالت وسائل إعلام صينية إن شي أكد أن مثل هذه النزاعات ليست في مصلحة أحد.

ومما دعم المعنويات، سددت روسيا فوائد مستحقة على سندات دولارية سيادية بقيمة 117 مليون دولار، مما قلص الشكوك حول قدرتها على الوفاء بالديون الخارجية بعد العقوبات القاسية التي فرضها الغرب.