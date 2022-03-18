شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تدريب حوالى 8 آلاف من العاملين بالأسواق غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تدريب معهد الخدمات المالية 7996 من العاملين بالأسواق المالية غير المصرفية من خلال 34 برنامجًا خلال عام 2021، بواقع 7070 متدربا في قطاع التأمين عبر 11 برنامجًا، و375 متدربا في سوق المال، و122 متدربا في التمويل العقاري، و192 متدربا في التأجير التمويلي، و87 متدربا في التخصيم، و52 في التمويل متناهي الصغر، و10 متدربين في برامج متنوعة، بالإضافة إلى 88 ورشة عمل.

تعتمد الهيئة العامة للرقابة المالية، على معهد الخدمات المالية (FSI) التابع لها في تنمية المهارات والقدرات الفنية للكوادر البشرية، وذلك خلال إعداد مجموعة برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي ممن يمارسون وظائف متخصصة، وقام المعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم خدماته التدريبية للعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، حيث تم عقد الدورات التدريبية عن بعد من خلال برنامج الفيديو كونفرانس Zoom.

وتم تنفيذ شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) ووكالة التعاون الألمانية (GIZ) لتأهيل عدد من المدربين (المحاضرين) في مجال التأمين الشمولي، حيث قامت منظمة العمل الدولية بتوفير المحاضرين الدوليين المعتمدين والمواد العلمية وتم اختيار المدربين وفقًا لاشتراطات معينة وتم تدريبهم على برنامجي "مقدمة في التأمين الشامل"، و"إدارة التوزيع للتأمين متناهي الصغر".

وقام المعهد بتنفيذ برنامج الماجستير في الأسواق المالية بالتعاقد مع معهد IEB الإسباني بحضور 24 متدربا، والذي يحتوي على 7 مناهج دراسية من ضمنها المشتقات المالية، ويتكون نظام التعليم من 80% تعليم مباشر وجهًا لوجه، ونسبة 20% أونلاين، بالإضافة إلى السفر لمناقشة البحث المقدم والتدريب العلمي مع إحدى المؤسسات المالية الإسبانية والبورصة في مدريد، وتم تنفيذ برنامج التخصيم "الإطار التقني والتشريعي" وبرنامج التأمين متناهي الصغر لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في إطار نشر الثقافة والتوعية المالية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.