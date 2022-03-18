شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن شبكة المنافسة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليومان الماضيان، إعلان الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية، لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل المنافسة، فما هى هذه الشبكة وفوائدها ورؤيتها؟

س. ما رسالة الشبكة العربية؟

ج. تهدف الشبكة العربية إلى التعاون بين أجهزة المنافسة العربية لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة ودعم سياسات المنافسة وصولًا لأسواق عربية أكثر تنافسية.

س. من أعضاء شبكة المنافسة العربية؟

ج. تتكون شبكة المنافسة العربية من سلطات المنافسة بالدول العربية التالية المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

س. ما أهداف شبكة المنافسة العربية؟

ج. السماح لأجهزة حماية المنافسة الأعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال؛ مما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية، إلى جانب تعزيز التعاون الفعَّال في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمستجدات بصورة دورية حول أبرز التطورات في الجوانب المتعلقة بالمنافسة.

س. ما محاور العمل لشبكة المنافسة العربية؟

ج. تتضمن محاور العمل اللقاءات الدورية؛ يجتمع أعضاء الشبكة بشكل سنوي لمناقشة أبرز الموضوعات والتحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة العربية، والأبحاث المشتركة؛ تهدف إلى التعاون في إجراء أبحاث حول التحديات التي تواجه إنفاذ قوانين المنافسة، واقتراح حلول و/أو مواضيع ذات اهتمام مشترك، وذلك من خلال مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى مناقشة موضوعات مختلفة، وهي: الاتفاقات الأفقية، الاتفاقات الرأسية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاندماجات والاستحواذات، التوعية بسياسات المنافسة، الكفاءة المؤسسية لأجهزة المنافسة.