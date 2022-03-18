شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 18-3-2022.. تشطيب أبراج ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 18-3-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر، عند مستويات أمس، وذلك مع استمرار تسجيل الأونصة الذهب نفس المستوى 1992 دولار وتقبل الأونصة التغير بصورة مستمرة، جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو.

وزير الإسكان: جار أعمال التشطيبات لأبراج ماسبيرو.. وتنفيذ مشروع أبراج النيلعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وأكد وزير الإسكان، جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا. وزير الإسكان: جار أعمال التشطيبات لأبراج ماسبيرو.. وتنفيذ مشروع أبراج النيلعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وأكد وزير الإسكان، جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 مارس 2022.. وعيار 21 يسجل 892 جنيهااستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، عند مستويات أمس، وذلك مع استمرار تسجيل الأونصة الذهب نفس المستوى 1992 دولار وتقبل الأونصة التغير بصورة مستمرة. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 مارس 2022.. وعيار 21 يسجل 892 جنيهااستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، عند مستويات أمس، وذلك مع استمرار تسجيل الأونصة الذهب نفس المستوى 1992 دولار وتقبل الأونصة التغير بصورة مستمرة.

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كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، عن تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية والتي أثرت على تداول الذهب في العالم كله.

6.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضىكشفت مصلحة الجمارك، عن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 6.351 مليار جنيه. 6.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضىكشفت مصلحة الجمارك، عن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 6.351 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.



وزير البترول يجتمع مع مجموعة يونانية البترول: مجموعة يونانية ترغب فى الاستثمار بإنشاء مستودعات لتموين السفن بالغازاستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، المتخصصة فى أنشطة النقل البحرى والوفد المرافق له، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول وخاصة فى مجال النقل البحرى وتموين السفن فى ظل رغبة قوية من الشركة لزيادة نشاطها واستثماراتها فى مصر والتوسع فى نشاط نقل الغاز المسال فى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية والطلب العالمى المتزايد خاصة على الغاز المسال. البترول: مجموعة يونانية ترغب فى الاستثمار بإنشاء مستودعات لتموين السفن بالغازاستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، المتخصصة فى أنشطة النقل البحرى والوفد المرافق له، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول وخاصة فى مجال النقل البحرى وتموين السفن فى ظل رغبة قوية من الشركة لزيادة نشاطها واستثماراتها فى مصر والتوسع فى نشاط نقل الغاز المسال فى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية والطلب العالمى المتزايد خاصة على الغاز المسال.

ومن جانبه، قال جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، إن المجموعة ترغب فى الاستثمار فى مشروعات إنشاء مستودعات لتموين السفن بالغاز المسال فى إطار مبادرة المنتدى، مؤكداً على أهمية الشراكة المثمرة مع قطاع البترول المصرى، ومثمناً التعاون مع هيئة البترول فى مجال نقل الزيت الخام بالإضافة إلى شراكتها من خلال شركة بيراميد للملاحة التابعة لها مع كل من شركات إيجاس وجاسكو وخدمات البترول البحرية فى شركة إيجل جاس العاملة فى مجال نقل الغاز المسال.