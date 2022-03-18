شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. و"دبى" تتراجع بنسبة 1.75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.75% خاسرًا 59.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3350.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 275.5 مليون سهم محققة ما قيمته 1.9 مليار درهم من خلال تنفيذ 10.2 ألف صفقة لعدد 26 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 3.83%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.43%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.63%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%، ثم قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 0.34%، 0.32%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 15%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.73%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها الشركة العربية للطيران بنسبة 6.47%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 6.12%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 89.8 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار درهم.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.018% خاسرًا 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 9606.52 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.751 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 362.3 مليون سهم، بقيمة 3.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 9862 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، 0.74%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.3%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.08%، ثم سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 3%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 5.86%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.71%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.7 مليار درهم.