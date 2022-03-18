شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18 مارس 2022.. وعيار 21 يسجل 892 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، عند مستويات أمس، وذلك مع استمرار تسجيل الأونصة الذهب نفس المستوى 1992 دولار وتقبل الأونصة التغير بصورة مستمرة.





سعر الذهب اليومأسعار الذهب اليوم في مصر تفصيلاً، هي عيار 18 سجل 764 جنيها للجرام وعيار 21 سجل 892 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 1019 جنيها للجرام والجنيه الذهب 7136 جنيها

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، عن تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية والتي أثرت على تداول الذهب في العالم كله.

وأوضح هاني جيد في تصريحات خاصة أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.

أسعار الذهب في مصر اليوم تسجل بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 892 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1940 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتغال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.