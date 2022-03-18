شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: صرف حافز إضافى للمزارعين يساهم فى زيادة معدلات توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحديد سعر رغيف الخبز السياحي، جاء انتصارًا لصالح المواطن وسيحد من التلاعب أو زيادة الأسعار غير المبررة خاصة في ظل نجاح الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلًا رمضان" المنتشرة بكافة محافظة الجمهورية.

وقال النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بتحديد سعر الخبز السياحي، حيث فوض مجلس الوزراء، وزارة التموين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر‪ ‬جاء انتصارًا للمواطن في طرح رغيف خبز بسعر عادل يضمن حق المواطن وأيضًا المنتج.

من جانبه، أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مخزون القمح يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أنه من المتوقع حصول الحكومة على ما يقرب من 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين خلال الموسم الذى سيبدأ اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية على صرف حافز إضافي عن كل أردب قمح للمزارعين، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقًا، الأمر الذى سيجعل المزارعين تقبل على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة، وذلك بالتوازي مع نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

وأضاف عبدالغفار السلامونى، أن الطاقة التخزينية للأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية زادت بشكل كبير نتيجة توسع الوزارة بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء العديد من الصوامع وأيضا الشون المطورة حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل "الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، الشون الإسمنتية إلى أكثر من 5.4 مليون طن، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية‪.