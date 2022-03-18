شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 107.41 دولار لبرنت.. و104.10 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 107.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.10 دولار للبرميل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد فشل في تأمين التزام فوري من المملكة السعودية لزيادة إنتاج النفط لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار فى المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

ووفقًا للتقرير، ذهب "جونسون"، في رحلته لإقناع السعودية بتعزيز الإمدادات لتقليل الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسي وتجنب صدمات أسعار الطاقة العالمية على غرار السبعينيات.

وقال "جونسون"، إنه متفائل بعد اجتماع استمر ساعة و 45 دقيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن "داونينج ستريت"، قلل من فرص التوصل إلى اتفاق فوري لزيادة إنتاج النفط، ولكن لم يكن هناك إعلان لزيادة الإمدادات التي تحدها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية.

وعلى الرغم من فشله في الفوز بإعلان جديد من أوبك ، قال "جونسون": "أعتقد أن هناك بالتأكيد فهمًا بأن هناك مصلحة للمملكة العربية السعودية ، ولجميع الدول المنتجة والمصدرة للنفط ، في التأكد من عدم تضرر الاقتصاد العالمي من الارتفاعات الحالية والهدف الا نصل لمعدلات التضخم الذي شهدناه في السبعينيات، ولذا فقد كانت محادثة مثمرة للغاية".

ولكن عندما سئل عما إذا كان هناك قرار لزيادة العرض، قال رئيس الوزراء :"أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين بشأن ذلك، لكنني أعتقد أنه كان هناك فهم للحاجة إلى ضمان الاستقرار في أسواق النفط العالمية وأسواق الغاز والحاجة إلى تجنب ارتفاعات الأسعار الضارة والاقتصاد العالمي القوي، والاقتصاد البريطاني القوي الذي نمتلكه.. يصب في مصلحة الدول المنتجة للنفط أيضًا".

وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 5.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.