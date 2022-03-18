شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الروسى: المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادى وتراجع الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي الروسي أن المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن سيهدد نظيره الصيني شي جين بينغ بتدابير مضادة في حال قدمت الصين "دعما للهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وقال بلينكن أمام الصحافة: "نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكرون في مساعدة روسيا مباشرة بمعدات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا".

وأضاف: "سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدا، وسيقول له بشكل واضح إن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه".

وأشار إلى أن الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد.