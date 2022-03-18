الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 18-3-2022 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-3-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

 

وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
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سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

  

15.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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