شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية للنفط 37 ألف برميل يوميا لتصل 99 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يناير 2022 بنحو 37 ألـف برميل يوميا، أي بنسبة 0.04% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 99 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية فبراير 2022 لمنظمة "أوابك".

وذكر التقرير، انخفاض إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.04% ليصل إلى نحو 65.8 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 33.2 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، أنه فيما يخـص إمدادات مجموعة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فـقـد ارتفعـت خـلال شـهر يناير 2022 بنحو 292 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 39.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجمو عة أوبك + بنسبة 1% لتصل إلى نحو 15.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك +، بنسبة 0.6% لتصل إلى نحو 23.8 مليون برميل يوميا.