شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات طرق جرى الانتهاء من تنفيذها آخر 3 سنوات.. تعرف عليها × 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
كما يحتل القطاع أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات.
المشروعات التي جرى الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية:
1-تطوير الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم ومن أسيوط إلى سوهاج بطول 30 كم.
2-تطوير طريق بني مزار / البويطي بطول 196كم، لربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، الصعيد البحر الأحمر (سوهاج/ سفاجا) بطول 180 كم.
3- طريق وادي النطرون/ العلمين بطول 135كم.
4-ازدواج طريق المنصورة/ طناح/ دكرنس بمحافظة الدقهلية بطول 80 كم.
5- طريق القاهرة السويس (تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس) بطول 70 كم.
6- ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أمام مجمع الطاقة الشمسية ببنبان بطول 9كم.
7- تطوير ورفع كفاءة 122 كم من شبكة الطرق في محافظات (الوادي الجديد، البحر الأحمر، بني سويف)، وازدواج خط مترو الأنفاق (المرج - المرج الجديدة).