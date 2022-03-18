مشروعات طرق جرى الانتهاء من تنفيذها آخر 3 سنوات.. تعرف عليها × 7 نقاط

القاهرة - سامية سيد - قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

كما يحتل القطاع أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات.