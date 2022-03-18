شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضخ معروض سلعى يزيد عن احتياجات الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة جهودها لضبط حركة السلع في الأسواق وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص سواء الاتحاد العام للغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات خاصة للغرف المسئولة عن السلع الرئيسية مثل غرفة صناعة الحبوب، وأسفرت الجهود عن استقرار وضع الأسواق حسبما أعلنه اتحاد الغرف في بيان رسمي، إضافة إلى تراجع أسعار بعض السلع مثل الخضراوات بصورة واضحة والدواجن بنسبة 7 % وفق ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة.

وأعلن اتحاد الغرف التجارية، عن عقد لقاء الأسبوع الماضي بين وزارات التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية مع ممثلي الإنتاج من الشركات المنتجة للزيوت، وجرى الاتفاق على توفير كافة المنتجات بأسعار ما قبل الزيادة العالمية.

وذكر تقرير لاتحاد الغرف، أن أسعار الدواجن تترواح اليوم بين 31 إلى 32 جنيها بينما سجلت الأسبوع الماضي ما بين 34 إلى 35 جنيها للكيلو بنسبة انخفاض حوالي 7%، مع العلم أن بداية التخفيضات المتعلقة بمعارض اهلا رمضان ستبدأ خلال أيام.



نتائج متابعة الأسواق



أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم، وأوضح العربي أن الأسواق قد استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة علي الارتفاعات في أسعار العديد من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة.

وأشاد العربي بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تساهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في كافة السلع، وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعدادا لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كافة السلع لكافة النقاط النائية بمختلف المحافظات.

وأشار العربي، إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم و توزيع وسعر كافة السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق و المتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم عن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 الي 40 % في السوق المصري ، حيث يسجل البرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيه مقارنة بـ7 جنيهات خلال الأسبوع الماضي والبرتقال السكري 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه مقارنة بـ8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأمريكي 19 إلى 23 جنيها مقارنة بـ25 الي 30 خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر التفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامي 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمي 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح ألبان 13 إلى 23 جنيها والجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التي سجلتها الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 9 إلى 12 جنيها والفراولة 7 إلى 9 جنيهات بدلا من 13 جنيها والكانتلوب 4 إلى 8 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الموز البلدي لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات عن 9 إلى 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضى.

وحول أسعار الخضراوات تراجع سعر الطماطم اليوم، ويتراوح بين 2.25 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، البصل بين 2.5 و2.75 جنيه بزيادة جنيه، الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه، الفاصوليا بين 15 و25 جنيها الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بتراجع 4 جنيهات الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه بتراجع 50 قرشا، الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 بتراجع 3 جنيهات. الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات بزيادة 50 قرشا، الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه. وحول أسعار الأسماك والمأكولات البحرية يتراوح سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، بين 26 و29 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البوري 45 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها للحجم الصغير والمتوسط، بينما تراوح سعر الجمبري الوسط الي الي الكبير بين 200 الي 350 حسب الحجم ،وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ويتراوح بين 30 و65 جنيها وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ويتراوح بين 30 و120 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وأكّد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك توافرا لكافة السلع بالأسواق وبمخزونات كبيرة وأن الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية و سلاسل الامداد بضخ كميات إضافية من كافة السلع لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الحكومة عقدت العديد من اللقاءات باتحاد الغرف التجارية وشعبها التجارية المختلفة لكافة القطاعات السلعية والمنتجين وسلاسل الإمداد التجارية للتأكد من توفير كافة السلع والتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من المبادرات والتخفيضات على أسعار اللحوم والدواجن ومختلف السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة لما ما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع في حجم الطلب المحلي على كافة السلع.

ومن جانبه، يقول طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، "يجيب أن نطمئن المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام، لأن المخزون الحالي يكفي 4 أشهر، وخلال منتصف أبريل القادم يخرج المحصول الجديد في مصر، ونستهدف أن نرفع ما نجمعه من الفلاحين من 3.5 مليون طن بالموسم الماضي إلى 5.5 مليون طن، وهو ما يكفي حوالي 6 أشهر، وإذا ما أضفناه على المخزون الاستراتيجي الموجود الآن ستجد أن مصر تؤمن احتياطي من القمح لنهاية العام.

وكشف طارق حسانين، أنه سيتم توريد 15 ألف طن مكرونة لوزارة التموين خلال مارس الجاري بسعر 9 جنيهات فقط للكيلو، حيث جرى التوافق في غرفة الحبوب على التوريد بنفس الأسعار القديمة دون زيادة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع السعر العالمي والمحلي للقمح، مشيرًا إلى أن السلع الاستراتيجية مؤمنة وتكفي الاحتياج وتزيد، فمثلاً نحن نزرع مليون فدان من الأرز وتنتج 4 ملايين طن تكفي السوق المصري، وحتى الآن لم يتم التوافق على السعر النهائي لتوريد الأرز لوزارة التموين.

أكد عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية، استقرار أسواق السلع الرئيسية والبقالة وذلك مع توافر معروض قوي يكفي احتياجات المستهلكين، مشيرًا إلى أن سلع البقالة كافة سواء زيت أو سكر أو سمنة ومعلبات وغيرها متاحة بوفرة في الأسواق ولن تختفى أي سلعة من السوق مع استمرار الإنتاج وفي ظل هذا المخزون الضخم.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حلقات تداول السلع هي التي قد تخلق ارتفاعا في السعر، والبقال أو التجار هو حلقة وسيطة ضمن عدة حلقات، لافتًا إلى أن ما يحدث في العالم من تطورات بالتأكيد له تأثير على الأسواق، لكن الدولة المصرية نجحت في تأمين الاحتياجات من السلع الرئيسية منذ فترة طويلة، وهو ما يخلق حالة من الاستقرار في السوق.