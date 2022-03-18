شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تراجع واردات مصر من الوقود بنهاية عام 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من الوقود تراجعا ملحوظا في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 770 مليونا و274 ألف دولار، مقابل 793 مليونا و476 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ 23 مليونا و202 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم واردات الوقود ومنها البترول الخام وبلغت وارداته 161 مليونا و300 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 445 مليونا و889 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 284 مليونا 589 ألف دولار، تليها واردات منتجات البترول وبلغت قيمتها نحو 576 مليونا و130 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 336 مليونا و591 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 239 مليونا و539 ألف دولار.

وأخيرا بلغت قيمة واردات الفحم بأنواعه 26 مليونا و975 ألف دولار، ديسمبر الماضي، مقابل 7 ملايين و805 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 19 مليونا و170 ألف دولار.

وقالت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعت لتسجل نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.