شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الوطنية تسجل 4 مليارات و317 مليون دولار ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات مصر الوطنية خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 4 مليارات و317 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما بلغت 2 مليار 971 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت مليار و346 مليون دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن قائمة الصادرات بلغت مليارا و423 مليون دولار، مقابل 586 مليونا و468 ألف دولار، في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 836 مليونا و383 ألف دولار، يليها القطن الخام وبلغت صادراته 36 مليونا و848 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 26 مليونا و225 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 10 ملايين و623 ألف دولار.

وتضمنت القائمة كلا من صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بقيمة بلغت 760 مليونا و738 ألف دولار، مقابل 613 مليونا و57 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 147 مليونا و681 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من السلع تامة الصنع بقيمة مليار و802 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل مليار و419 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020.

وارتفعت الصادرات المصرية في شهر ديسمبر الماضي وسجلت 4.32 مليار دولار، بينما كانت 2.97 مليار دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.35 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 45.3٪.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.