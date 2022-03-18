شكرا لقرائتكم خبر عن 861 مليون ريال قروضا تمويلية من «التنمية الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة م. عبدالرحمن الفضلي، عددًا من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا)؛ إذ يأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.

وأعرب السهلي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - لما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره المهم للإسهام في تحقيق المستهدفات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.