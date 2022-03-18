الاقتصاد

35 % ارتفاعا في الصادرات السعودية إلى بلجيكا

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الدمام - شريف احمد - أوضح الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية قيصر حجازين، أن العلاقة مع اتحاد الغرف التجارية السعودية استمرت 40 عامًا، وشهدت تعاونًا في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن صادرات بلجيكا للمملكة شهدت زيادة بنسبة 30 ٪، إذ بلغت 2 مليار يورو عام 2021م، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى بلجيكا بنسبة 35 ٪، مسجلة 2،4 مليار يورو خلال نفس العام.

وأكد أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرًا بين اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية العربية البلجيكية، بشأن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البلجيكي، ستسهم في زيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تعزز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات ومصادر الدخل، مما سيكون له الأثر الفاعل في تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك.

وأشار حجازين إلى أن الوفد البلجيكي يُعد الأكبر الذي زار المملكة منذ جائحة ، حيث بلغ عدده 80 شخصية، مثل العديد من القطاعات، منها الصحة، والطاقة، والترفيه واللوجيستيك، داعيًا، أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. واستقبل اتحاد الغرف السعودية، أكبر وفد بلجيكي اقتصادي وتجاري واستثماري، يمثلون الغرفة التجارية العربية البلجيكية، حيث بحث الجانبان الموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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