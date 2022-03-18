شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين اللجان «الزكوية» والنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية أمس اتفاقية الربط الإلكتروني مع النيابة العامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تحديد الآليات والمعايير لحوكمة إجراءات الدعاوى الجمركية إلكترونيا وتيسير الفصل الناجز فيها.

وقعت الاتفاقية بحضور وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء العام، د. أحمد الزهراني والأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله السحيباني، وذلك في المقر الرئيس للنيابة العامة في مدينة الرياض. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإلكترونية وحكومة إجراءات الدعاوى الجمركية لتيسير الفصل الناجز فيها، كما تقدم بدورها العديد من الخدمات الإلكترونية من أبرزها خدمات إجراءات التقاضي وإدارة ملف الدعوى، مع أتمتة إجراءات التبليغ، وذلك في إطار حرص الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية والنيابة العامة على مبدأ العمل التكاملي الذي سينظم تنفيذ الخدمات الإلكترونية للطرفين وتقديم الدعم اللازم، بما ينعكس إيجابا على تيسير رحلة التقاضي وحوكمة الإجراءات.