شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المملكة رئيس استشاري «تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ممثل المملكة المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، لرئاسة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، وذلك أثناء انعقاد أعمال الجمعية بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 9 مارس 2022م.

وقال نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي، م. عبدالرحمن آل حسن، عقب انتخابه، إن انتخاب الدول لمرشح المملكة يُعد اعترافا من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في صياغة المعايير الدولية ذات الصلة بالتقنية، وتمكينها بشكل آمن، ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي، موضحا أن انتخاب المملكة يعكس الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية، وخبرتها المتراكمة في التعامل مع القضايا الدولية في هذا المجال، خاصة أنه للمرة الأولى منذ تأسيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في عام 1993م، يتم انتخاب مرشح عربي لشغل رئاسة هذا الفريق.

ويعود تأسيس قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات لأكثر من 60 عاما، وتشترك في عضويته 193 دولة، وأكثر من 260 عضوا من القطاع الخاص، وأكثر من 160 جهة بحثية وأكاديمية.