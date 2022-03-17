شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تغلق مرتفعة بأكثر من 1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع بأكثر من واحد في المئة اليوم الخميس، مع دراسة المستثمرين للمسار الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة وتراجع المخاوف بشأن احتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها بعد حصول دائنين لها على مدفوعات.

واطمأن المستثمرون إلى أن روسيا ربما، على الأقل في الوقت الحالي، قد تجنبت ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد ديونها السيادية منذ قرن.

وقال مصدران بالسوق لرويترز اليوم الخميس إن هذا يرجع إلى أن الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية حل أجل استحقاقها هذا الأسبوع.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الرغبة في المخاطرة في السوق التي كانت تستفيد من تصيد صفقات.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء مثلما كان متوقعا، وتوقع خطة قوية لمزيد من الزيادات بينما قلص صناع السياسة أيضا توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع52.27 نقطة أو 1.20 في المئة ليغلق عند 4410.13 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 172.48 نقطة أو 1.28 في المئة إلى 13609.03 نقطة.

ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي أقل حظا من سابقيه، إذ زاد هو الآخر 403.30 نقطة أو 1.18 في المئة إلى 34466.40 نقطة.