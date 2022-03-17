شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع «الجمارك» و«MTS» التسجيل المسبق للشحنات جوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعًا برئاسة المهندس خالد حمزة رئيس اللجنة وحضور هالة عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وعددًا من أعضاء الجمعية، وذلك للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المزمع العمل به تجريبًيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس خالد حمزة رئيس اللجنة، أن مجتمع الأعمال يرحب بتطبيق نظام نافذة للتجارة الإلكترونية فى المطارات المصرية لخفض زمن خروج البضائع والرسائل والإجراءات إلى ثلاثة ساعات، مشيداً بتطبيق النظام على الوارد بالموانئ المصرية فى تسهيل حركة التجارة والاجراءات ودون اية تحديات او عوائق فى عمليات الافراج.

وأوضح المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، أنه تم دراسة تطبيق نظام ACID فى النظام الجوي، وبدء المراحل التحضيرية للفترة التجريبية للمنظومة والتى من المتوقع البدء فيها أواخر مارس أو أوائل ابريل المقبل ومازالت تحت البحث والدراسة.

واوضح ناصف، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات فى النظام البحرى والجوى تهدف إلى حماية السوق المصرى والموانئ المصرية من المنتجات الرديئة ومن المهمل والذى تجاوز 20 عامًا، على أن يتم ذلك من خلال السيطرة الكاملة على المنتجات وجودتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية ومعايير الجودة وذلك بتسجيل المستورد والمصدر معاً بالمنظومة والتى تسمح بتدقيق البيانات والاستعلام عن الطرفين لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر لمصر.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية تعمل من خلال 13 مركز وساهمت فى رقمنة وميكنة جميع المستندات الورقية بالإضافة إلى خدمة التوقيع الإلكترونى للتيسير على المتعاملين من المستوردين المصريين.

وأوضح أن نحو 30 الف مستورد مسجل على منظومة نافذة وتم تقليص جميع الإجراءات وتقليل الوقت والاوراق والمستندات من خلال التحول الكترونيا والربط الإلكترونى لكافة الجهات المعنية، مشيراً أن نحو 361 الف ACI ID قد تم اصدارهم منهم 30% جوى و 70% بحري.

وأكد أن المنظومة تشهد زيادة ملحوظة فى عدد الشهادات، وعدد الشركات المصدرة ايضا بنحو 30 الف فضلا عن 35 ألف معالجة رقمية لاوراق يدوية خلال متوسط وقت 5 دقائق لكل ورقة وتدريب حوالى 670 شخص فى التسجيل على ACID الجوي.

ولفت إلى أن النظام يتطلب التسجيل فى نافذة والتوقيع الإلكترونى مع إلزام الطرف الخارجى «المورد» بالتسجيل ايضا على منصة CargoX .

وقالت هالة عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن العمل داخل منظومة الجمارك اختلف تمامًا بمنظومة التجارة الإلكترونية عن السابق من حيث التحديث والتطوير المستمر نظرًا لارتباط المصلحة بالاقتصاد المصرى بشكل مباشر.

وأشارت ، أنه تم تجربة تطبيق نظام ACID،البحرى على الشحن الجوى حيث تم تقليل عدد المستندات المطلوبة بجانب إدخال عمليات الرقمنة والميكنة لمنع التلاعب فى البيانات الواردة بالمستندات من بلد المنشأ والمورد وغيره كما يقلل من زمن فحص المستندات.

وأكدت، أن مع المصلحة مستمرة فى عمليات التطوير، كما سيتم مع تطبيق النظام على الشحن الجوى والبحرى زيادة القوائم البيضاء بناءً على تاريخ تعاملات المستورد، مشيرة أنه تأخير تطبيق النظام على الوراد جوًا لتلافى اية صعوبات أو تحديات تواجه المنظومة فى الشحن البحري.

وأوضحت، أنه قد تم تحديد جميع أنواع الواردات جوًا مع منح استثناءات لبعض الأنواع مثل الاعضاء البشرية (بغرض التبرع) وأنابيب الأكسجين واسماك الزينة والزريعة، والورود وغيرها من البضائع سريعة التلف أو الحالات التى يجب تنظيم دخولها للدولة.

ولفت إلى أن الـ ACID فى الشحن الجوى يصدر بشكل فورى مقارنة بالبحرى الذى يستغرق 48 ساعة، موضحة أن عدد المستوردين جوا يبلغ عددهم3000، مع وجود رغبة من الشركات التى نجحت فى تطبيق ACI البحرى للإنضمام إلى النظام الجوى حيث أن تقليل زمن الافراج والتكلفة سيعود بالنفع على كل الاطراف الدولة والمستورد والمستهلك.

وناقش اعضاء اللجنة، عدداً من التحديات التى تواجه بعض القطاعات بالمنظومة، ومنها طول فترة التحصيل بين الجمارك ووزارة الاتصالات فى حالات تجارة السيارات، مطالبين بأن يسمح النظام الالكترونى بالتحصيل من جهة واحدة فقط.

وشددوا على أهمية البدء التجريبى بعد شهر رمضان لفترة تجريبية لا تقل عن 3 شهور لتفادى اى تعطيل فى اى خطوة، مع الاستمرار فى حملات التوعية وعقد الاجتماعات بمشاركة كافة الاطراف العاملين والمتخصصين بالمصلحة وشركة MTS ، لضمان سهولة التطبيق وتفادى اية معوقات.

كما طالب الأعضاء أن يتم الفصل بين المنافسات بمنصة CargoX عن البريد للبضائع الواردة بالطرد البريدى مع مراعاة صعوبة الشحن وتداول المستندات فى حالات التعامل مع البلدان الإفريقية من خلال التعامل على مستندات الشحن المرفوعة على "نافذة" أنها اصلية لحين وصول المستندات بجانب الربط مع البنوك والحصول على الموافقات ودراسة طلب قيام المصدر بعمل تفويض للمستخلص للتسجيل على منصة CargoX