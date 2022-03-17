شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسدد ديوناً بقيمة 117 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدران بالسوق اليوم الخميس، إن بعض الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية كانت مستحقة هذا الأسبوع مما يعني أن روسيا ربما تجنبت في الوقت الحالي، ما كان يمكن أن يكون أول تخلف لسداد ديونها السيادية منذ قرن.

وأوضحت روسيا في وقت سابق، إنها أرسلت أموالا لتغطية مستحقات سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها 117 مليون دولار.

ويُنظر إلى المدفوعات المستحقة في 16 مارس آذار مع فترة سماح مدتها 30 يوما على أنها الاختبار الأول لمدى قدرة موسكو على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون بعد أن عطلت العقوبات الغربية تعاملاتها المالية.

وذكر أحد المصدرين "لقد تم دفع مستحقات الكوبون خلافا لتوقعاتي وبالدولار". فيما قال المصدر الآخر إن أحد حاملي السندات تسلم الأموال المستحقة بالفعل.

فيما قال دائنون آخرون إنهم لم يتلقوا أموالهم بعد لكنهم يتوقعون أنهم بصدد الحصول عليها، مشيرين إلى أنهم تلقوا مدفوعات مستحقة على سندات بالعملة الصعبة من مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة في روسيا في الأيام القليلة الماضية.