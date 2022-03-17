البلدية والإسكان تشاركان في المعرض الدولي للعقار بفرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و»الوطنية للإسكان» (NHC) في المعرض الدولي للعقار (MIPIM 2022) بمدينة «كان» في فرنسا، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، وتأتي المشاركة ضمن مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية في المعرض خلال الفترة 15-18 مارس الحالي.

ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7% في الناتج المحلي.

ويستعرض وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان (NHC) المهندس محمد بن صالح البطي، خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري في ظل الطلب على الوحدات السكنية.

ويناقش المتحدثان ضمن مشاركتهما دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.