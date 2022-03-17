شكرا لقرائتكم خبر تفعيل حجز المواعيد على منصة «محصول» لبدء استلام القمح المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت المؤسسة العامة للحبوب خدمة حجز المواعيد من خلال منصة «محصولي» لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1443 / 1444هـ (2022م)، تمهيدا لبدء موسم الاستلام الأحد المقبل 20 مارس 2022.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، عن استعداد المؤسسة وفروعها لبدء إجراءات الاستلام، وذلك من خلال المنصة الرقمية «محصولي»، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف وانتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أي من فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الالكترونية التي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، كما ستوجه المؤسسة رسالة نصية لجميع المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة محصولي، تتضمن بيانات الدخول على الرابط التالي: https://mahsoli.sago.gov.sa.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438،القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.