شكرا لقرائتكم خبر 6.7 % نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع 2021م ارتفاعا بنسبة 6.7% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020، بحسب نشرة ربع سنوية صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكامل عام 2021 حقق ارتفاعا بنسبة 3.2% مقارنة بـ2020.

وبحسب نتائج النشرة ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من 2021، فقد حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال الربع الرابع من 2021م نموا إيجابيا بنسبة 10.8%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020، بينما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لعام 2021 نموا إيجابيا بنسبة 0.2% مقارنة بـ2020.

وأوضحت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص حقق خلال الربع الرابع نموا إيجابيا بنسبة 4.9% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021م نموا إيجابيا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق 2020م.

وأشارت النشرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية حقق خلال الربع الرابع ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث من 2021.

ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقتين: طريقة الإنتاج، وهي عبارة عن إجمالي الإنتاج مطروحة منه جملة الاستهلاك الوسيط لجميع الأنشطة الاقتصادية مضافا إليه صافي الضرائب على المنتجات. وطريقة الإنفاق، وهي عبارة عن الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي وصافي الصادرات (الصادرات مطروحة منها الواردات).

وتعد (التعديلات الموسمية) عملية إحصائية تزال خلالها الآثار الموسمية وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية.

ويعد برنامج التعديلات الموسمية واحدا من البرامج التي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم، وتركز البيانات المعدلة موسميا بصفة أساسية على مقارنة الربع الحالي مع الربع السابق له، وتستخدم هذه البيانات من قبل الأكاديميين والباحثين وصناع القرار في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، مستبعدا منها الأثر الموسمي وأثر التقويم وأيام العمل، كما تستخدم المنظمات الدولية البيانات المعدلة موسميا في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.

أبرز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة

