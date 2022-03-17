مستشفى عالمي يشغل مدينة موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تشغيل المستشفى الرئيس الجديد في مدينة موظفيها لشركة «ستيوارد ألف جلوبال هيلث كير» التي تمثل تحالفا مشتركا بين كل من شركة «ألف للرعاية الصحية» التابعة لشركة الفنار السعودية المطورة والمشغلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وشركة «ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال» المزود الرائد على مستوى العالم لخدمات الرعاية الصحية.

وسيقدم المستشفى خدمات رعاية صحية عالمية المستوى على امتداد مساحة 1.5 مليون م2 وسيبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 14 ألف موظف يعملون في وجهة البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «إن تصورنا لمدينة الموظفين تتمثل في بناء مجتمع مستدام بمنازله ومرافقه ومكاتبه الإدارية التي تم افتتاحها مؤخرا فضلا عن فندق داخلي خاص بالموظفين، وتجسد المدينة بتفاصيلها مجتمعاً سكنيا مفعما بالحيوية والنشاط لمنسوبي شركتنا بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم، وسيضيف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لجودة حياة سكان المدينة وزوراها».

وأضاف «إن موظفينا هم أثمن أصولنا، ولذلك نولي اهتماما بالغا بصحتهم وعافيتهم، وبدورها، تجمع شركة «ستيوارد ألف جلوبال هيلث كير» بين الخبرات المحلية الواسعة لشركة «الفنار» وأفضل الممارسات الدولية المستمدة من شركة «ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال»، الأمر الذي يضمن تقديم المستشفى لأفضل مستويات الرعاية الطبية.

وسيقدم المستشفى باقة خدمات تتضمن الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ وطب الأسرة والأشعة والدعم الإكلينيكي وعيادات النساء والخدمات الصيدلانية لسكان مدينة الموظفين ولزوارها لاحقا.

وعلاوة على ذلك، سيتم تشغيل حجرة الضغط العالي ضمن قسم الطوارئ في المستشفى، مما سيتيح تقديم العلاج الأولي لحوادث الغوص مثل «انخفاض ضغط الدم» بشكل مباشر في موقع الحادث، وفي إطار عملياتها التشغيلية، ستسهم شركة «ستيوارد ألف جلوبال هيلث كير» أيضا في دعم عمليات تصميم وإنشاء وتشغيل المستشفى.

وسيسهم المشروع في تعزيز فرص توظيف الكفاءات المحلية من سكان المنطقة ضمن التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن خلال حرصها على تنمية المهارات المحلية، وستوفر شركة «ستيوارد ألف جلوبال هيلث كير» برامج التطوير المهني المستمر وخدمات الطبابة عن بعد والتعليم المجتمعي للمواطنين من سكان المنطقة.

وبموجب العقد، ستعمل شركة «ستيوارد ألف جلوبال هيلث كير» على تطوير آلية استجابة لحالات الطوارئ تشمل جميع أنحاء الموقع ضمانا لأقصى درجات السلامة للعمال والزوار.

وسيعمل المستشفى بصورة متكاملة مع خدمات الرعاية الصحية الأوسع نطاقا في المنطقة، إلى جانب التنسيق المتواصل مع مؤسسات الرعاية الصحية المحلية والإقليمية، وسيتم تشييد شبكة من الطرق المباشرة والمراسي التي تتيح الوصول إلى المواقع الرئيسية عبر وجهة البحر الأحمر، بما في ذلك المنتجع الجبلي «ديزرت روك» والمنتجع الصحراوي «ساوثرن ديونز» بالإضافة إلى الجزر المحيطة.