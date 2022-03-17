مطار المدينة الأعلى التزاما في فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، لفئة المطارات الدولية لشهر فبراير الماضي، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا، تلاه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%، وحل مطار الملك خالد الدولي ثالثا بنسبة التزام بلغت 73%، وجاء مطار الملك فهد الدولي بالدمام رابعا بنسبة التزام وصلت إلى 64%.

جاء ذلك في التقرير الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، لشهر فبراير 2022، وفقا لأربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، والذي تعده الهيئة العامة للطيران المدني ، وتأتي تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وبحسب القرير جاء في فئة المطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا، مطار العلا بالمركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي فئة المطارات الداخلية، حصل مطار طريف على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.