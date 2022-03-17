تخريج 16 مشروعا تقنيا عبر برنامج الحاضنة الرقمية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ممثلة في مجمع ريادة الأعمال الرقمي في جدة، تخريج 16 مشروعا تقنيا متميزا لرواد ورائدات الأعمال وصناع المحتوى السعوديين المشاركين في «برنامج الحاضنة الرقمية بجدة « إحدى مبادرات «منشآت»، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة بمقر مجمع ريادة الأعمال الرقمي بجدة.

وتضمنت المشاريع العديد من الخدمات الحيوية والواعدة في مجال الإعلام المرئي والمسموع، وتميزت بأفكار إبداعية ومبتكرة، وبتقنيات عصرية متجددة؛ للإسهام في إثراء المحتوى الرقمي المحلي، ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030.

وشملت المشاريع التي جرى الإعلان عنها مشاريع في التصميم والبرمجة بمنظور ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي لإنتاج خلفية الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومنصة الكترونية مثالية لربط مقدمي الإنتاج المرئي والمسموع بالعملاء وأصحاب العلامات التجارية، ومشروعا لإنتاج وتسويق البرامج التلفزيونية والأفلام بطريقة احترافية، وصناعة البودكاست والإشراف على إنتاج المحتوى وتسويقه، وتطوير الإنتاج الصوتي والرسوم المتحركة، وإنتاج المحتوى الإبداعي والفني الموجه للشباب، إضافة إلى مشروع متخصص في فن المكياج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، وصناعة المحتوى الإعلامي الصحفي، ومنصة الكترونية للاقتصاد التشاركي لتحويل المعرفة إلى محتوى رقمي، ومشروع متخصص في مجال التصوير والمصورين وغيرها من المشاريع.

يذكر أن «برنامج الحاضنة الرقمية» يهدف إلى تأهيل صاحب المشروع وفرق العمل للوصول إلى مرحلة الإطلاق والنمو، والحصول على التمويل اللازم لمشروعه، وذلك عن طريق مجموعة من ورش العمل، والاستشارات، والإرشاد، والخدمات المساندة، ومساعدتهم في تأسيس وتطوير مشاريعهم.