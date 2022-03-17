861 مليونا قروض لاستيراد منتجات مستهدفة بالأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عددا من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية، ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا). دعم الأمن الغذائي:





قيمة القروض 861 مليون ريال



المنتجات المستهدفة: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا



الأهداف:



تمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي



ضمان وفرة المخزون واستقرار الإمدادات وتفادي اضطرابات سلاسل الإمداد



تحقيق المستهدفات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة



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