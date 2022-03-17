شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تتيح لصندوق الاستثمارات الاستثمار في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت السعودية ومصر على محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر.

ووقع المحضر المشترك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد في القاهرة، وتضمن التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر التوقيع، وزير المالية المصري محمد معيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، ونائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة ومصر، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

كما يأتي الاتفاق تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.