شكرا لقرائتكم خبر زيادة أطوال السكك 8000 كلم لمضاعفة نقل الركاب والبضائع عبر القطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة «سار» المهندس صالح الجاسر، أن الخطط التوسعية للخطوط الحديدية خلال السنوات المقبلة تهدف لزيادة أطوال سكك الحديد بما يتجاوز 8000 كلم إضافي لتحقيق الربط المحلي والإقليمي، وبما يضاعف من قدرات النقل عبر القطارات للركاب والشحن، وتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول التقنية المتقدمة التي ستسهم في خفض الأثر البيئي للنقل عبر القطارات، وتزيد من تنافسية المنتجات السعودية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار الجاسر خلال افتتاحه منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية الافتراضي أمس، إلى أن منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية يأتي بعد مضي عام كامل على انتهاء عمليات إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، تحت مظلة شركة «سار».

إطلاق حزمة فرص

وقال إن إطلاق المنتدى للحزمة الأولى من الفرص الاقتصادية والصناعية التي يتجاوز حجم الاستثمارات المتوقعة فيها أكثر من مليار ريال، سيوفر ميزة نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع النقل فحسب، وإنما لعدد من القطاعات الداعمة والمكملة لصناعة الخطوط الحديدية.

وذكر أن المنتدى يهدف إلى توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية، وفق خطط القطاع السككي خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف فتح السوق لمشغلين جدد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل الركاب والأصول.

تأسيس بنية متينة

وبين أن الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن تمكين ودعم الاستراتيجيات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعة والتجارة وصولا للسياحة والحج والعمرة، من خلال حزمة من المشاريع والبرامج الكبرى التي تشمل تأسيس وتشغيل بنية متينة وآمنة وفعالة من الخطوط الحديدية، تعمل على تعزيز الربط السككي بين مناطق المملكة وتوفير خدمات موثوقة ذات جودة عالية للنقل والشحن عبر الخطوط الحديدية، بما يسهم في خفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل ويزيد من معدلات الأمان أثناء التنقل.

6 ملايين رحلة

وأوضح أن الخطوط الحديدية بخبراتها التراكمية وإمكاناتها الكبيرة وعبر شبكاتها الثلاث الممتدة على أطوال تتجاوز 5500 كلم حاليا (التي تشمل قطار الشرق - قطار الشمال - قطار الحرمين السريع)، استطاعت أن تنقل أكثر من 33 مليون مسافر، وأكثر من 70 مليون طن من المعادن والبضائع خلال الأعوام العشرة الماضية، مما يعني إزاحة أكثر من 6 ملايين رحلة عبر الشاحنات، الأمر الذي انعكس على خفض عدد الحوادث على الطرق وتقليل عدد الوفيات بما يفوق 50% خلال السنوات الخمس الماضية.

تذليل التحديات

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك، أن الفرص الصناعية المطروحة بالمنتدى جاءت لتلبية الحاجة المحلية المبنية على دراسات نفذتها «سار»، وبما يتواءم مع أهدافها الاستراتيجية وعدد من أهم برامج رؤية المملكة 2030، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وغيرها من البرامج، مؤكدا عزم الشركة على تذليل جميع التحديات بالشراكة مع القطاعات الحكومية كافة.

استغلال الفرصوحث المالك القطاع الخاص على استثمار هذه الفرص كشركاء أساسيين في قطاع حيوي وواعد، مبينا أن توطين صناعة الخطوط الحديدية لم يعد خيارا بل هدفا استراتيجيا نسعى لتحقيقه بإصرار.

شهد المنتدى طرح فرص صناعية بقطاع الخطوط الحديدية، من أبرزها:

