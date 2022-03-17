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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد تجاري نمساوي برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف النمساوية الدكتور ريتشارد شنز، زار غرفة الشرقية وبحضور المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية النمسا لدى المملكة كريستوف فايفر، وممثلي عدد من الهيئات والشركات النمساوية المتخصصة في مجالات اقتصادية وصناعية وزراعية وسياحية عدة وغيرها، تنطوي على آفاق واعدة للشراكة مع المستثمرين السعوديين. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد البوعلي، أن ثمة حرصا متزايدا من قبل البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 60 عاما، واستغلال كل الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، وتعزيز حجم التبادل التجاري، وإقامة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى التعرف أكثر على مسارات المملكة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الرئيسة.

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