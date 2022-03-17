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وتضمنت المعارض الموزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة، عددا من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل.
وقدمت وزارة التجارة في تلك المعارض فصول دليل حقوق المستهلك، ووزعت آلاف النسخ التوعوية لدليل حقوق المستهلك في قطاع السيارات، قطاع التجارة الالكترونية، الذهب والمجوهرات، السلع التموينية، السلع المعمرة، والاستبدال والاسترجاع، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات الزوار حول حقوق المستهلك.
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