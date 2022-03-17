5 حاضنات تدعم المحاسبين الجدد بمكاتب منخفضة التكلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شراكات مع 5 حاضنات ومسرعات أعمال لدعم العمل المحاسبين والمرخصين الجدد وغير المتفرغين، بتمكينهم من التوسع في أعمالهم بتخصيص مكاتب لهم بتكلفة استئجار منخفضة.

يأتي ذلك في ظل سعي هيئة المراجعين والمحاسبين لتطوير مهنة المراجعة والمحاسبة ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعا لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة.

وتضمنت الشراكة مع الحاضنات والمسرعات تقديم خصومات خاصة على عدد من الخدمات، ورفع الوعي المالي والمحاسبي للمنشآت الصغير والمتوسطة من خلال إقامة الفعاليات المهنية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس «إن الهيئة بوصفها الجهة المعنية بالإشراف والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة تعمل بشكل دؤوب لتقديم ما من شأنه تطوير المهنة والرفع بمستواها».

وأضاف «إن من أهم مستهدفات الهيئة هو دعم الراغبين بالدخول إلى مهنة المحاسبة والمراجعة وتهيئتهم معرفيا ومهنيا، وتمكين المرخصين في تقديم الخدمات المحاسبية وتوفير جميع الممكنات لهم، والشراكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال التي ستدعم المحاسبين الجدد وتقدم لهم الدعم والمعرفة بما يسهل أعمالهم ويرتقي بتقديم الخدمات المحاسبية».

وأفاد أن الهيئة مستمرة في دعم كل ما من شأنه تطوير وتحفيز البيئة المحاسبية، وستتوسع في شراكاتها مع مزيد من الحاضنات والمسرعات بمختلف مدن المملكة.

دعم العمل المحاسبي والمرخصين الجدد

عبر شراكات مع 5 حاضنات ومسرعات أعمال تتضمن:







تمكينهم من التوسع بتخصيص مكاتب بتكلفة استئجار منخفضة



تقديم خصومات خاصة على عدد من الخدمات



رفع الوعي المالي والمحاسبي للمنشآت الصغير والمتوسطة



الأهداف: