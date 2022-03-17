شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: تصريحات وزير الرياضة البريطاني تمهد الطريق لصفقة السعودية في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربما تقدم هذه التصريحات تشجيعا ضمنيا لشركة الإعلام السعودية، وهي واحدة من الشركات العديدة المهتمة بشراء النادي الإنجليزي

أكدت صحيفة «الجارديان» أن تصريحات وزير الرياضة البريطاني، نايجل هادلستون، التي قال فيها إن العلاقة مع «السعودية مهمة حقا» يمكن أن تساعد تشيلسي في إتمام صفقة البيع المرتقبة مع شركة «الإعلام السعودية» التي قدمت مؤخرا عرضا للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للاستحواذ على نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير.

وشدد وزير الرياضة البريطاني على أهمية العلاقات الوثيقة لبلاده مع المملكة، وصبت تعليقات هادلستون أمام اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية البريطانية، الثلاثاء الماضي، في صالح المملكة، وربما تقدم تشجيعا ضمنيا لشركة «الإعلام السعودية» وهي واحدة من الشركات العديدة المهتمة بشراء تشيلسي.

وأشارت «الجارديان»، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إلى أن هادلستون ثمن قرار السماح لصندوق الاستثمارات العامة بشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي خلال الأشهر الأخيرة، كما لفت إلى أن المملكة تعد شريكا مهما للمملكة المتحدة في مجالات الاستثمار والذكاء والثقافة أيضا.

وقال: «نرحب بالاستثمار السعودي، وتعتمد العديد من الوظائف في المملكة المتحدة على علاقتنا مع السعوديين، ويمكننا إجراء تبادلات صريحة بسبب طبيعة علاقتنا».

في سياق آخر، توقع هادلستون أن تظل روسيا «منبوذة» في الرياضة العالمية لبعض الوقت، حيث تم تعليق أندية كرة القدم والمنتخبات الوطنية في البلاد من جميع المسابقات من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويواجه دانييل ميدفيديف، لاعب التنس رقم 1 في العالم خطر الاستبعاد من البطولات الرئيسية، بما في ذلك ويمبلدون.

وأضاف: «طالما استمرت روسيا في كونها منبوذة على الساحة العالمية، فإن تلك العقوبات ستستمر».

واستطرد: «أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن نقبل عودة روسيا إلى المسرح الرياضي العالمي. وأعتقد أنه يمكننا إدارة المشهد الرياضي بشكل جيد بدون الاستثمار الروسي. ولا أعتقد أن الترحيب به في الوقت الحالي سيكون مقبولا أخلاقيا».