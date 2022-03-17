شكرا لقرائتكم خبر عن ذا هيندو بيزنس تايمز: «العلا» تجسد طموحات المملكة في الربط بين الماضي والمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «العلا اختيار جيد للسائحين، لأنها تشكل مزيجا رائعا من التاريخ والجغرافيا، ولديها الكثير لتقدمه للزائر الذي يرغب في استكشاف كل ما هو جديد حول العالم».

أشادت صحيفة «ذا هيندو تايمز» الهندية بالعلا، واصفة إياها أنها «واحة صحراوية من التطور والإبداع في المملكة»، وركزت بشكل خاص على مزج المحافظة بين الحاضر والماضي من جانب، وروعة التاريخ وجمال الجغرافيا من الجانب الآخر.

وقالت الصحيفة: «إذا تم نقلك إلى هذا المكان الرائع وأنت معصوب العينين، وإذا أقسمت عند إزالة العُصابة أنك في مكان ما في ولاية يوتا أو أريزونا الأمريكية سيكون تخمينك خاطئا، فهذه الصحراء الشاسعة من الرمال، والشجيرات القصيرة، ومنحدرات الحجر الرملي طويلة القامة المحفورة والمنحوتة في أشكال لا تصدق، هي العلا التي تشبه أجمل المناطق الصحراوية في الولايات المتحدة».

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ 6 قرون كانت العلا على مفترق طرق التجارة، حيث تستريح الإبل المتعبة فيها، ويشترى المسافرون الطعام والماء لرحلتهم التالية.

واستطردت الصحيفة: «تقع العلا في منتصف الطريق بين المدينة المنورة ومنطقة قناة السويس في وسط منحدرات الحجر الرملي، وتوضح إستراتيجية المملكة في إنشاء البنية التحتية قبل التطوير، لكن الطرق المؤدية إليها من البلدة ضخمة، ما يشير إلى التوقعات الهائلة بشأن استخدامها كمنطقة جذب سياحي رئيسية في المستقبل».

وأردفت: «اليوم، قلة من الناس قد يفكرون في المملكة عندما يخططون لقضاء إجازة، وهذا بالضبط ما تريد البلاد تغييره»، حيث تركز السعودية على جعل هذا المكان عامل جذب سياحي عالمي، وتجهيزه بكل الأدوات اللازمة لذلك.

واختتمت: «العلا اختيار جيد للسائحين، لأنها تشكل مزيجا رائعا من التاريخ والجغرافيا، ولديها الكثير لتقدمه للزائر الذي يرغب في استكشاف كل ما هو جديد حول العالم».