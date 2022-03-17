التموين تعلن موعد تحديد سعر رغيف الخبز السياحي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن تحديد سعر الخبز السياحي يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل.

وقال خليل، في تصريحات صحفية، إن الوزارة بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين شكلت لجانا لتحديد تكلفة إنتاج الخبز السياحي، وبالتالي تحديد سعر عادل للرغيف يحفظ حق المواطن والمخبز دون مغالاة.

وكان مجلس الوزراء، وافق على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

- وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢، من خلال حافز إضافي.

وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:

٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.

٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.

٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.