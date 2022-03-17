موجز الاقتصاد: وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل يوم 20 ومايو 23 ويونيو 21

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 17-3-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إصدرار وزارة التخطيط تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء لقطاع النقل خلال 3 سنوات، وبدء صرف مرتبات أبريل يوم 20 ومايو 23 ويونيو 21.. وغيرها من الأخبار.

التخطيط تصدر تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء لقطاع النقل خلال 3 سنوات

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الرابع من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة. حيث يستعرض هذا العدد الملامح الأساسية للبرامج التي تنفذها وزارة النقل وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ تلك البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

68 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر بأسوان

وقع جهاز تنمية المشروعات 5 عقود جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بالمبادرة في محافظة أسوان، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة 68 مليون جنيه، سيتم إعادة ضخها كقروض متناهية الصغر للفئات المستهدفة بقرى المبادرة.

وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل يوم 20 ومايو 23 ويونيو 21

‏أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهرى إبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافى، لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

على رأسها بترول خام.. تعرف على قائمة سلع تراجعت وارداتها فى ديسمبر الماضى

شهدت الواردات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجع مجموعة من واردات بعض السلع، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث شملت هذه القائمة واردات كل من البترول الخام، وبلغت قيمته 161.3 مليون دولار، بينما كانت 445.9 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 284.6 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 63.8%.



غرفة صناعة الملابس: 70% من العاملين بمصانع الملابس سيدات من إجمالى 2.3 مليون عامل

عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، ورشة عمل بالتعاون مع مجلس السكان الدولي تحت عنوان "صحتنا راس مالنا" بهدف توعية العاملين من الذكور والاناث بمصانع الملابس الجاهزة بأهمية الصحية العامة والإنجابية وكيفية تحسينها بما يخدم العملية الإنتاجية وبيئة العمل، وشارك في الورشة ممثلون عن مصانع الملابس بمنطقة العامرية للاستفادة من الدراسات والتوصيات والإرشادات والخدمات الطبية التي تعزز من قدرات العاملين والعاملات للمصانع.

نيفين جامع: حريصون على استفادة المصدرين المصريين من خدمات ضمان مخاطر التجارة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له استعرضا خلاله البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة ودورها في تنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور الوزير مفوض تجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

العقارى بمدينة "كان" الفرنسية

وفد سعودى يزور الجناح المصرى فى معرضMIPIM

استقبل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وفداً سعودياً حكومياً برئاسة وكيل وزارة الإسكان السعودي بجناح جمهورية مصر العربية بمعرض MIPIM2022، العقارى الذى يقام بمدينة "كان" الفرنسية.

الوقائع المصرية: مهلة 3 سنوات للنصر للسيارات لتوفيق أوضاعها المالية

نشرت الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية اليوم، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث قررت الموافقة على استمراريتها مع مراعاة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تا ريخ صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 تحديدا مادته الخامسة، ولائحته التنفيذيـة، وذلك من خلال حل المشكلات المالية والفنية والتسويقية وبما يعزز من قدرة الـشركة على الاستمرارية.