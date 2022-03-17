شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الخميس باستثناء "الكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.89% رابحًا 112.98 نقطة ليغلق عند مستوى 12769.21 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.10% رابحًا 37.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3409.84 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، نسبة 0.182% رابحًا 110.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9608.27 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% رابحًا 3.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1965.07 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.89% رابحًا 112.98 نقطة ليغلق عند مستوى 12769.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.72% رابحًا 176.80 نقطة ليغلق عند مستوى 24902.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 345.7 مليون سهم بقيمة 16.8 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.45%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 2.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.89%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه وإنتاج الأغذية بنسبة 1.21%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاعات النقل والسلع الرأسمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، 0.45%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي الرعاية الصحية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.41%.

وقفز 106 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 8.33%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 6.35%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 5.34%، وتراجع 92 سهمًا على رأسها سهم "دور" بنسبة 7%، ثم سهم " كهرباء السعودية" بنسبة 6.14%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.2 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.10% رابحًا 37.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3409.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.2 مليون سهم محققة ما قيمته 335.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5178 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.28%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.09%، فيما تراجع التأمين بنسبة 2.76%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.12%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.94%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.63%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.07%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.4 مليون ورقة بقيمة 108.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.13%.





بورصة أبو ظبيوزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.182% رابحًا 110.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9608.27 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.741 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 267.4 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.33%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.93%، 0.86%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.23%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 5.07%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 7.46%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.63%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.44%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 424.9 مليون درهم.





بورصة البحرينوارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.20% رابحًا 3.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1965.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 940 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 183.77% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.08%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 31.48% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة ترافكو بنسبة 7.31%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 26.96% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف اتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 4.84%، 1.23%، 0.5%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.43%.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسرًا 10.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7869.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحًا 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8694.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% خاسرًا 42.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6186.75 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.55% خاسرًا 35.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6486.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 313.1 مليون سهم بقيمة 115 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.08%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.27%، 0.25%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.07%.