شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى "المركزى" الأمريكى.. بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك انجلترا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسى من 0.5% إلى 0.75%، كذلك قرر المركزى خفض سقف الأموال المخصصة لشراء الأصول إلى 867 مليار جنيه.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، بذلك يكون بنك انجلترا قد قرر رفع الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، ويأتي القرار كخطوة لمكافحة ارتفاع التضخم.

وجاء في بيان صدر عن بنك انجلترا: "في الاجتماع الذي انتهى في 16 مارس 2022 صوتت اللجنة بأغلبية الأصوات على رفع سعر الفائدة البنكي بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 0.75%"

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أقر أمس رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.