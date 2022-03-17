شكرا لقرائتكم خبر عن "بت أويس" تبسط تداول العملات الرقمية للمبتدئين وتوفّر ميزات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إطلاق نسخة جديدة من منصة "كور" تسهل التحكم بمحفظة العملات الرقمية

أطلقت بت أويسس، منصة العملات الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسخة جديدة من منصتها المبسطة "كور" (Core)، تبسط وتسهل من خلالها عملية تداول العملات الرقمية، مع إضافة ميزات جديدة.

وتأتي النسخة الجديدة من منصة "كور" بشكل وتصميم جديدين، مع تبسيط عملية البحث عن العملات التي يرغب المستخدم بشرائها أو بيعها بالدرهم الإماراتي أو الريال السعودي. كما أضيف للمنصة خيار "تبديل" الذي يسهّل تبديل عملة رقمية بعملة رقمية أخرى، بشكل سهل ومبسط للمبتدئين. ويستطيع مستخدمو "كور" الآن الوصول إلى كافة أزواج تداول العملات الرقمية المتوفرة في منصة "برو" (Pro) الاحترافية.

كما تتيح منصة "كور" الجديدة للمستخدم اختيار نسبة من أرصدة العملات النقدية أو الرقمية لاستخدامها في عملية التداول، ما يسهل التحكم بمحفظة العملات الرقمية وكيفية تنويعها، إلى جانب توفير سعر الصرف بشكل مباشر أثناء التجهيز لعملية الشراء أو البيع أو التبديل، وتسهيل الوصول إلى صفحة الإيداع بالدرهم الإماراتي أو الريال السعودي عند عدم توفر رصيد كافٍ للعملية، ما يختصر الكثير من الوقت والجهد على المستخدمين.