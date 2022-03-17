شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.19% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي نحو 1.11 جنيه ليغلق عند مستوى 695.699 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13167 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة.