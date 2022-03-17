شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل ميناء الرياض الجاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الشركة السعودية العالمية للموانئ «SGP» رسميا، عمليات الشغيل الفعلي للميناء الجاف بالرياض (RDP) تحت مظلة جديدة باسم الشركة السعودية العالمية للموانئ بالرياض «إس جي بي الرياض».

جاءت عملية التسليم بين الشركتين خلال فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية بناء وتشغيل ونقل للملكية بنظام (BOT)، بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» والشركة السعودية العالمية للموانئ «إس جي بي»، منذ توقيع الاتفاقية في السابع من ديسمبر 2021، من خلال المحافظة على القوى العاملة ونقل الأصول وإشراك المهتمين بالميناء الجاف قبل عملية التسليم، ومناقشتها مع أصحاب المصلحة بالتعاون مع الغرفة التجارية و«تبادل» وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما قامت «سار» و«إس جي بي» باستثمار وتشغيل في أكثر من 100 وحدة من معدات مناولة الحاويات والبضائع الجديدة؛ استعدادا لتوسيع نطاق العمليات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها «إس جي بي»، بهدف تطوير نظام العمل بالميناء الجاف بالرياض، وتوفير خدمات لوجستية أكثر كفاءة وتكاملا.

وتشمل العمليات في ساحة الرياض الفارغة لإعادة الحاويات الفارغة للتصدير عن طريقها، كما ستخضع ساحات ميناء الرياض الجاف الحالية وكذلك الساحات التابعة لها بالدمام لسلسلة من عمليات إعادة التأهيل والتطوير لأنظمة التشغيل في المحطات الخاصة بها، إذ من المتوقع أن تستثمر «إس جي بي» أكثر من 250 مليون ريال سعودي في تطوير النظام البيئي لميناء الرياض الجاف.