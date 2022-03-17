شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية و «مدينة الملك فهد» يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الخميس الموافق 14/7/1443هـ، مدير إدارة مدينة الملك فهد العسكرية للتشغيل والصيانة، التابعة لوزارة الدفاع بالقطاع الشرقي، المقدم المهندس محمد فوزي برجسي، وفريق العمل المرافق له، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة المهندس حمدان بن عودة العرادي، وذلك لبحث سبل التعاون وفرص العمل المشترك والتعرف على أهم التجارب الناجحة لأمانة الشرقية بمجال الاستثمار.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بمدير إدارة مدينة الملك فهد العسكرية، والوفد المرافق له، مؤكدا على دعم الأمانة للقطاعات كافة بالمنطقة، والتي تأتي من أهمها القطاعات العسكرية ومنحها المزيد من الدعم والمشاركة في تحقيق تنمية المنطقة والتعاون في استثمار أهم المواقع والأراضي المتاحة تحقيقا لتطوير مرافق المنطقة وتفعيلا لبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة وخلق حركة اقتصادية من خلال استغلال أهم الفرص الاستثمارية والعمل على دعمها لما يخدم تنمية المنطقة الشرقية وخدمة قاطنيها، مؤكدا على أهمية تفعيل آليات التواصل المباشر بهدف التنسيق المشترك.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن هناك ارتفاع ملحوظ في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا مما ساهم في قفزة وتضاعف الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إنجازات وقفزات في مجال الاستثمار بالمنطقة.

من جهته نوه مدير إدارة مدينة الملك فهد العسكرية للتشغيل والصيانة المقدم المهندس محمد برجسي، إلى دور أمانة الشرقية وما تقدمه من تجارب رائدة ومبدعة في مجال الاستثمار بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحيوية ذات العلاقة، مما يسهم في تنمية المنطقة ويخدم المجتمع كافة، مشيرا إلى أن لديهم مواقع عدة تسعى المدينة لتشغليها والاستفادة منها من خلال خلق فرص استثمارية، وذلك بالتعاون مع الأمانة والاستفادة من تجاربها الناجحة في استثمارها الاستثمار الأمثل، من خلال التعاون المشترك للاطلاع على أهم استراتيجيات العمل المناسبة وإبراز الحلول المشتركة وتبادل المعلومات البينية تحقيقا للأهداف التنموية المشتركة.

كما قام الوفد بزيارة لمركز التميز الاستثماري المخصص لدعم وخدمة المستثمرين ورواد الأعمال، حيث تم خلال الزيارة استعراض التجارب الناجحة في مجال الاستثمار، ومنها تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020 الذي أقيم برعاية معالي وزير المالية، وتجربة استثمارات الأمانة في جذب المستثمرين من الخليج وأوروبا وآسيا، كما تم خلال اللقاء استعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال وسير الإجراءات ومؤشرات الأداء وحوكمة العمليات وأسلوب تحسين الخدمات المقدمة وحزمة الحوافز للمستثمرين، وأهم المشاريع الاستثمارية النوعية

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لسلسلة الزيارات التي قامت بها عدة جهات وأمانات بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة أمانة الشرقية الاستثمارية.