شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» 51 معرضاً توعوياً لحقوق المستهلك في مختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة التجارة 51 معرضاً توعوياً مناطق المملكة احتفاءً باليوم العالمي للمستهلك، الذي يوافق يوم الــ 15 من شهر مارس من كل عام، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته.

وتضمنت المعارض الموزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل.

وقدمت وزارة التجارة في تلك المعارض فصول دليل حقوق المستهلك، ووزعت آلاف النسخ التوعوية لدليل حقوق المستهلك في قطاع السيارات، وقطاع التجارة الإلكترونية، والذهب والمجوهرات، والسلع التموينية، والسلع المعمرة، والاستبدال والاسترجاع، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات الزوار حول حقوق المستهلك.

ويأتي تفاعل وزارة التجارة مع اليوم العالمي لحماية المستهلك للتذكير بحق المستهلك عبر كافة القنوات الإعلامية والفعاليات الميدانية التي تشارك فيها الوزارة والحملات الرقابية التي تنفذها، حيث تتلقى مقترحاتهم وبلاغاتهم على الرقم (1900)، إضافة إلى تطبيق "بلاغ تجاري" والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على الإنترنت.