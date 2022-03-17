شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 894 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 894 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1940 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة، مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة فقط في حين كانت التوقعات برفع نصف نقطة، لكن ما تسبب في اشتغال الأسواق هو تأكيد المجلس الفيدرالي بأن التضخم قد يواصل الصعود مع استمرار ارتفاع النفط.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 766 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 894 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1022 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7152 جنيها.

قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار الفدرالي برفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، إنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي، مضيقا بأن الخبر السار هو أن الاقتصاد وسوق العمل قويان للغاية ويمكنهما تحمل زيادات أسعار الفائدة.

كما توقع باول أن يقوم الفدرالي بـ6 رفعات إضافية للفائدة هذا العام، لكنه أشار أيضًا إلى أن عملية تخفيض الأسعار ستستغرق وقتًا أطول في الوقت الحالي.

وقال باول أيضًا إن ارتفاع أسعار الطاقة تضع ضغوط كبيرة على التضخم، متوقعًا أن يظل التضخم مرتفعًا حتى منتصف العام، مشيراً إلى أن الفيدرالي يريد إبطاء الطلب لجعله متماشيًا مع العرض وبالتالي تقليل التضخم، موضحاً بأنه إذا استدعت مؤشرات التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر فسيقوم بذلك.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الفدرالي الأميركي إلى حرب أوكرانيا وروسيا قائلًا إنها قد تكون لها تداعيات على تجارة أميركا وإمداداتها، متوقعًا أن تستمر اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.