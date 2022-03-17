شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 3% بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة اليوم الخميس بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل نيسان.

وذكرت الوكالة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي ثلاثة دولارات أو 3.1 بالمئة إلى 101.09 دولار للبرميل الساعة 0844 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها على مدى ثلاث جلسات متتالية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 97.84 دولار للبرميل.